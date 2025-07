"Buone vacanze soprattutto nel pieno rispetto di chi non può difendersi" Un evento civico di sensibilizzazione e formazione a Caserta

"Le ferie estive sono un momento critico per i nostri amici a quattro zampe. L’abitudine disumana dell’abbandono, nelle imminenze della "vacanza", è una pratica incivile e sottoculturale che stenta a regredire del tutto e che provoca dolore e sofferenza in ognuno di noi. L’emergenza offre, però, l’occasione di approfondire tutte le difficoltà della pet city life, a 360 gradi, anche dal punto di vista igienico e comportamentale.

Come rapportarsi ai nostri animali, siano essi randagi o di compagnia, in ambienti cittadini sempre meno a misura di “fido”, è una questione non solo di affetto, ma anche di tecniche, di accorgimenti e di progettazione urbanistica. Conoscere il loro linguaggio e le loro esigenze è il primo passo per acquisirne consapevolezza".

Sta a noi affermare e difendere i loro diritti. Sta a noi dargli voce.

Per questo il Gruppo Territoriale M5S, dietro studio, osservazione e impulso dei suoi comitati: “Pianeta 2050”, coordinato dall’attivista Luca Marzaioli, e “Ecologia e Mobilità”, coordinato dall’attivista, già assessore all’ambiente, Carmela Mucherino, propongono di scandagliare il tema in un confronto serio e perito con gli esperti del settore della clinica Veterinaria Rossacco.

Gli incontri saranno due, il 22 luglio e il 12 settembre, entrambi alle ore 20.00, e si propongono di risultare utili per chiunque.

"Vi aspettiamo, quindi, già martedì prossimo, 22 luglio, presso lo Spazio 5 Stelle di Caserta, in via San Carlo 22, per augurarci buone vacanze nel pieno rispetto di tutti… soprattutto di chi non può difendersi".