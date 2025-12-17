Caserta, via al censimento delle concessioni cimiteriale private dei loculi Il provvedimento della commissione straordinaria: si punta fare chiarezza

La commissione straordinaria del Comune di Caserta ha dato il via al censimento di tutte le concessioni cimiteriali private relative ai loculi, avendo ravvisato la necessità di confermarne e/o aggiornarne la titolarità. Il provvedimento si è reso necessario in quanto le eventuali variazioni di titolarità intervenute nel corso del tempo non sono state segnalate dagli eredi legittimi dei concessionari/assegnatari. Lo rende noto palazzo di città.

"A tal fine, è stato predisposto un apposito modulo, reperibile presso gli Uffici Cimiteriali (situati sia presso il Cimitero di via Cappuccini che al quinto piano della sede centrale del Comune in piazza Vanvitelli) e scaricabile sul sito internet del Comune (sezione Informazioni – Area Amministrativa), che va compilato e consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Caserta, ubicato in piazza Vanvitelli (primo piano) - si legge nella nota del municipio -. Il modulo dovrà essere protocollato entro il 28 febbraio 2026. Eventuali inadempienze potrebbero configurare lo stato di abbandono del manufatto funerario e la conseguente applicazione dell’Ordinanza Sindacale n. 26 del 15/04/2013, che prevede la revoca della concessione/proprietà, l’estumulazione della/e salma/e, la ricomposizione dei resti in cassettina e il relativo deposito nell’ossario comunale".