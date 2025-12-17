Mondragone: arrestata coppia condannata per traffico di droga Due ordini di carcerazione eseguiti dai carabinieri

A Mondragone, in località Levagnole, i carabinieri del locale reparto territoriale hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione emessi dalla corte di appello di Napoli ufficio esecuzioni penali, traendo in arresto un uomo e una donna, entrambi già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

I due, un 54enne e una 38enne, originari del Casertano e domiciliati di fatto a Mondragone, sono stati riconosciuti definitivamente colpevoli dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di traffico e detenzione di droga, fatti commessi a partire dal giugno 2018 fino al maggio 2020 nei comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e in alcune aree della provincia di Napoli.

Al termine dell’iter giudiziario, l’uomo è stato condannato alla pena di 11 anni, 10 mesi e 24 giorni di reclusione, mentre alla donna è stata inflitta una condanna a 5 anni di reclusione.

I provvedimenti eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone scaturiscono da sentenze definitive e rappresentano l’epilogo di una complessa attività investigativa che aveva portato alla disarticolazione di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati, già ristretti ai domiciliari per la stessa causa, sono stati tradotti presso le case circondariali: l’uomo a Santa Maria Capua Vetere, la donna nel carcere di Secondigliano, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.