Caserta: quando la divisa incontra il sorriso Natale in anticipo con i carabinieri nel reparto di pediatria

Anche quest’anno il Natale arrivato in anticipo, carico di emozioni e sorrisi, ha illuminato le corsie del reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Per i 14 piccoli pazienti ricoverati, la mattinata si è subito trasformata in un momento di autentica magia, capace di spezzare la routine ospedaliera e regalare attimi di spensieratezza.

Al loro risveglio, ad accoglierli non sono stati soltanto i medici e gli infermieri che ogni giorno si prendono cura della loro salute, ma una visita del tutto speciale: i carabinieri della compagnia di Caserta, guidati dal comandante, maggiore Giovanni Riacà. Con discrezione e grande sensibilità, i militari hanno attraversato le stanze del reparto portando doni pensati per i più piccoli: giocattoli, libri, zainetti, cappellini e gadget che hanno immediatamente acceso la curiosità e l’entusiasmo dei bambini.

L’iniziativa, ormai divenuta una gradita consuetudine dell’arma dei carabinieri di Caserta, è stata accolta con sincero apprezzamento dal primario del reparto Felice Nunziata, che ha personalmente ricevuto il maggiore Riacà insieme a una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio presso la Compagnia di Caserta.

Tra sorrisi, ringraziamenti e sguardi colmi di meraviglia, la presenza dei carabinieri ha portato in reparto un messaggio forte e rassicurante: la vicinanza delle istituzioni ai cittadini, soprattutto ai più fragili. I doni consegnati contribuiranno a rendere più serena la degenza dei piccoli pazienti, trasformando i giorni di festa in un’occasione di conforto, speranza e calore umano, in attesa di tornare presto a casa.