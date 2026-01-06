Lutto nella Chiesa campana: è morto monsignor Nogaro E' stato Vescovo e voce coraggiosa nel casertano

Si è spento all'età di 92 anni monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta dall'aprile del 2009. Ne ha dato notizia l'Ansa. È stato l'attuale vescovo di Caserta e Capua Pietro Lagnese a dare la notizia della sua morte.

"Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Caserta - ha scritto Lagnese - con profondo dolore vi annuncio che qualche istante fa ha concluso la sua giornata terrena monsignor Raffaele Nogaro.

Affidiamo padre Nogaro alla misericordia di Dio e ringraziamo il Signore per averlo donato a tutti noi". Nogaro era nato in provincia di Udine ma aveva esercitato il suo ministero pastorale per vent'anni in Campania distinguendosi per la sua coraggiosa lotta contro la criminalità organizzata.

"Era davvero una splendida persona". Lo scrive sui social l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, commentando la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, che da vescovo ha guidato le diocesi campane di Sessa Aurunca e di Caserta.

"Sono davvero grandi il dispiacere e la tristezza per la morte di Raffaele Nogaro: vescovo prima di Sessa Aurunca e poi per tanti anni di Caserta. Nogaro è stato un fondamentale punto di riferimento nella solidarietà ai più deboli e nella lotta contro la camorra"