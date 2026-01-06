La scomparsa del Vescovo Nogaro: cordoglio delle Acli di Caserta La sua testimonianza resta indissolubilmente legata all’impegno per la pace e la giustizia sociale

Le Acli di Caserta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Vescovo Emerito Raffaele Nogaro, pastore e testimone di un Vangelo vissuto nella storia e nella vita concreta delle persone.

"La sua testimonianza resta indissolubilmente legata all’impegno per la pace e la giustizia sociale, sempre intrecciati alla dignità del lavoro, alla legalità e alla partecipazione democratica.

Per il Vescovo Nogaro la pace era un processo concreto, che nasceva dall’attenzione agli ultimi e dalla rimozione delle disuguaglianze economiche e sociali.

In questo orizzonte si colloca il suo convinto sostegno alle iniziative per la pace promosse nel territorio casertano, in particolare al comitato Caserta Città di Pace e alle Marce della Pace, contribuendo a costruire una cultura della pace come responsabilità di tutta la comunità".