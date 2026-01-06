La scomparsa del Vescovo Nogaro: cordoglio delle Acli di Caserta

La sua testimonianza resta indissolubilmente legata all’impegno per la pace e la giustizia sociale

la scomparsa del vescovo nogaro cordoglio delle acli di caserta

Il cordoglio

Caserta.  

Le Acli di Caserta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Vescovo Emerito Raffaele Nogaro, pastore e testimone di un Vangelo vissuto nella storia e nella vita concreta delle persone.

"La sua testimonianza resta indissolubilmente legata all’impegno per la pace e la giustizia sociale, sempre intrecciati alla dignità del lavoro, alla legalità e alla partecipazione democratica. 

Per il Vescovo Nogaro la pace era un processo concreto, che nasceva dall’attenzione agli ultimi e dalla rimozione delle disuguaglianze economiche e sociali.

In questo orizzonte si colloca il suo convinto sostegno alle iniziative per la pace promosse nel territorio casertano, in particolare al comitato Caserta Città di Pace e alle Marce della Pace, contribuendo a costruire una cultura della pace come responsabilità di tutta la comunità".

Ultime Notizie