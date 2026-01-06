Scomparsa Nogaro: Caserta e Terra di Lavoro perdono voce autorevole Un pastore carismatico capace di interpretare bisogni, aspettative ed emergenze del territorio

“La città di Caserta e, con essa, l’intera provincia di Terra di Lavoro perdono oggi un protagonista della vita spirituale e sociale che, prima ancora che un carismatico Pastore, ha saputo essere voce autorevole e credibile rispetto alle esigenze, alle aspettative e alle tante emergenze che il casertano ha vissuto negli ultimi decenni”.

Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Zannini a commento della notizia della scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro.

“Nogaro ha interpretato al meglio, negli anni, la voglia di riscatto di una Terra martoriata, dando voce ai più deboli e alle fasce di popolazione maggiormente bisognose di aiuti e di sostegni, e incarnando un valido collante tra la Chiesa e le diverse istituzioni del territorio, grazie alla sua capacità di dialogo e di confronto.

La sua dipartita rende più povera la nostra comunità casertana, ma il suo esempio di attività pastorale rimarrà ad imperitura memoria di coloro che hanno davvero a cuore le sorti di Terra di Lavoro, nel solco del percorso tracciato dal suo cammino sociale e religioso”, conclude Zannini.