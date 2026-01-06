Scomparsa Nogaro: Caserta e Terra di Lavoro perdono voce autorevole

“La città di Caserta e, con essa, l’intera provincia di Terra di Lavoro perdono oggi un protagonista della vita spirituale e sociale che, prima ancora che un carismatico Pastore, ha saputo essere voce autorevole e credibile rispetto alle esigenze, alle aspettative e alle tante emergenze che il casertano ha vissuto negli ultimi decenni”.
Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Zannini a commento della notizia della scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro.
“Nogaro ha interpretato al meglio, negli anni, la voglia di riscatto di una Terra martoriata, dando voce ai più deboli e alle fasce di popolazione maggiormente bisognose di aiuti e di sostegni, e incarnando un valido collante tra la Chiesa e le diverse istituzioni del territorio, grazie alla sua capacità di dialogo e di confronto.
La sua dipartita rende più povera la nostra comunità casertana, ma il suo esempio di attività pastorale rimarrà ad imperitura memoria di coloro che hanno davvero a cuore le sorti di Terra di Lavoro, nel solco del percorso tracciato dal suo cammino sociale e religioso”, conclude Zannini.