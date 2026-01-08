Acli nazionale: cordoglio per la scomparsa del Vescovo Raffaele Nogaro Il messaggio del presidente Emiliano Manfredoni

Il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredoni, ha fatto pervenire alla sede provinciale di Caserta un messaggio di cordoglio per la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro.

"A nome mio personale e di tutta la presidenza nazionale delle Acli desidero esprimere alle Acli e a tutta la comunità ecclesiale casertana il nostro vivo cordoglio per la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, che fu Pastore della vostra chiesa per questi vent’anni.

In questo periodo, ed anche dopo il suo ritiro, Nogaro fu autentica voce evangelica a fianco dei piccoli e dei poveri, battendosi con coerenza contro la criminalità organizzata, il malaffare ed il clientelismo e dando voce fino all’ultimo all’aspirazione alla pace ed alla giustizia sociale, secondo l’insegnamento del Vangelo, spesso anticipando quelle che sarebbero state le posizioni del magistero di papa Francesco e papa Leone.

So bene che su queste battaglie la strada di padre Nogaro e quella delle Acli si sono incontrate fruttuosamente, come del resto era logico che fosse.

Mentre preghiamo per la sua anima, lo sentiamo spiritualmente vicino nel nostro impegno quotidiano e guardiamo a lui come ad un padre e ad un maestro".