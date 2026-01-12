Sentenza Cedu sulla terra dei fuochi: "Approvata mozione a mia firma" Dichiarazione del consigliere comunale Danilo Talento

"Oggi pomeriggio nella seduta di consiglio comunale è stata approvata la mozione a mia firma sulle azioni di mitigazione e risanamento a seguito della sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025 sulla terra dei fuochi - ha dichiarato Danilo Talento consigliere comunale di minoranza di sinistra italiana-Avs di Santa Maria Capua Vetere.

"La sentenza, oltre ad affermare la responsabilità dello stato italiano per non aver tutelato i cittadini delle aree che popolano il territorio compreso tra le province di Caserta e Napoli nord, ha sancito un principio sacrosanto della nostra costituzione, ovvero il diritto alla vita e a vivere in un ambiente salubre.

Al netto delle competenze del governo e delle scarse risorse economiche dallo stesso destinate per le bonifiche dei siti nella terra dei fuochi, anche a livello comunale si può e si deve fare qualcosa - prosegue il consigliere Talento.

La mozione che è stata approvata va proprio in questa direzione in quanto pone l'accento sull'implementazione degli screening gratuiti di controllo, in sinergia con le istituzioni sanitarie, delle azioni di controllo del territorio mediante l'ausilio delle competenti autorità, delle azioni di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti coinvolgendo le scuole, dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria e di misure premiali per il corretto smaltimento dei rifiuti come l'adozione della tariffa puntuale.

Un impegno concreto su un tema, quello della tutela dell'ambiente e del contrasto agli sversamenti, che mi sta particolarmente a cuore e sul quale ho incentrato fin da subito il mio operato politico - conclude il consigliere Talento".