Reggia di Caserta: nasce il "Giardino della Camelia"

Nuove iniziative e progetti per tantissimi visitatori che oggi arrivano a Caserta per visitare la Reggia di Caserta. Ma non solo. Prosegue infatti l’impegno per coinvolgere anche per i cittadini casertani. La Reggia si arricchirà di un luogo dove fermarsi, respirare e rigenerarsi: nasce il "Giardino della Camelia".
“Oggi, con il primo tavolo tecnico - spiegano dal sito Patrimonio Unesco - è iniziato ufficialmente il viaggio verso la creazione de "Il Giardino della Camelia" nell'ex Casa di Guardia di Ercole, una piccola oasi dedicata al benessere, alla degustazione di bevande aromatiche e al green food a km 0. L’iniziativa consolida la visione del Museo verso forme virtuose di partenariato pubblico-privato, puntando sulla restituzione degli spazi alla collettività in un’ottica di ampliamento della fruizione del patrimonio pubblico in chiave sostenibile”.