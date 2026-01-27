Trentola Ducenta: trovato in possesso di documenti di identità falsi: arrestato Finisce nei guai un 55enne casertano

I carabinieri della stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato in flagranza di reato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di un uomo di 55 anni.

L’intervento è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita a carico dell’uomo. Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una carta di identità elettronica e una tessera sanitaria risultate intestate a un 64enne residente ad Aosta, ma riportanti la foto del soggetto sottoposto a controllo, circostanza che ha immediatamente fatto emergere la natura illecita dei documenti.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i necessari accertamenti tecnici, mentre il 55enne è stato tratto in arresto per i reati contestati.

Al termine delle formalità di rito lo stesso è stato accompagnato presso il proprio domicilio, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto dai carabinieri della locale stazione.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro la fede pubblica, settore particolarmente sensibile poiché spesso collegato a fenomeni di truffa e ad altre attività criminali.