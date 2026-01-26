Cesa: aperte le iscrizioni al corso di teatro per maggiorenni

"Entra in scena” è il titolo del corso gratuito di teatro promosso dall'amministrazione comunale. L’iniziativa è riservata alle persone di età superiori ai 18 anni residenti a Cesa.
Le lezioni si terranno di pomeriggio, che avranno termine a fine maggio. Le domande potranno essere presentate entro il 27 febbraio di quest’anno.
I moduli potranno essere recuperati sul sito ufficiale del comune. "E’ una iniziativa quella messa in campo - ricorda il sindaco Enzo Guida - di carattere culturale finalizzata a promuovere la cultura del teatro. Atteso che si tratta di un corso gratuito, diamo la possibilità di effettuare una partecipa ampia".