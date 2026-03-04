Salvini: "In Campania aperti cantieri per oltre 26 miliardi di euro" Da Maddaloni il ministro: "Conto di riuscire ad aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto"

"Il nuovo casello che oggi apre è frutto del lavoro di tanti, di un enorme lavoro di squadra. Noi oggi abbiamo cantieri aperti in Regione Campania per più di 26 miliardi di euro, è una cifra che penso non abbia precedenti nella storia della Repubblica". Con queste parole il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha inaugurato il nuovo casello di Maddaloni sull'autostrada Caserta-Salerno, opera strategica per la viabilità commerciale e ordinaria attesa da quasi 30 anni. "Quando mi viene in ufficio un sindaco io non gli chiedo di che partito sei, perché un casello, un ponte, una galleria, un viadotto, un'autostrada, una ferrovia non sono di destra, di sinistra, di sovranisti, europeisti, ma servono. Se da questo casello - ha aggiunto - usciranno 30-35 mila persone vuol dire che arriva ricchezza sul territorio. Qualcuno dice che la ricchezza porta le infrastrutture, è vero esattamente il contrario, sono le infrastrutture che portano ricchezza. Questo casello porterà ulteriore sviluppo e magari fra qualche anno si penserà a qualche ulteriore svincolo".

"Certo, se uno pensa che in otto anni i nostri nonni hanno fatto l'autostrada del sole e per lo svincolo ci abbiamo messo trent'anni, vuol dire che anche nella macchina burocratica c'è qualcosa da oliare. Poi c'è ancora qualcuno nel 2026 che dice no alle autostrade, basta cemento, ma la sostenibilità non è solo piantare delle piante, ma significa togliere i mezzi pesanti dagli asili nido, dalle case di riposo, dalle parrocchie, dai centri cittadini. Quindi questo è un esempio di sostenibilità, di innovazione", ha concluso Salvini che ha poi parlato di uno dei principali obiettivi del suo Governo. "Io ho ancora 15 mesi di mandato al Governo da ministro delle Infrastrutture e conto di riuscire a aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto", ha detto il ministro nel corso del suo intervento. "Sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate - ha raccontato - loro hanno fatto 48.000 chilometri di alta velocità in pochi anni, mentre noi stiamo discutendo da un secolo se la Sicilia merita di essere collegata stabilmente al resto d'Italia oppure no. Io andrò avanti, domani mattina la prima riunione che ho convocato in ufficio è con i tecnici proprio sul Ponte. Conto di offrire a calabresi e siciliani la possibilità di viaggiare senza stare ore e ore in coda, e ce la metterò tutta come avete fatto voi qui a Maddaloni".

Salvini ha poi parlato anche del contesto politico internazionale. "È chiaro che se il costo del carburante, il costo della luce e del gas per le famiglie e per le imprese fino alla settimana scorsa era X, e per l'apertura del conflitto con l'Iran rischia di essere questa settimana X più Y, questo è un problema per tutti, sia per il cittadino che deve uscire dal casello di Maddaloni che per l'autotrasportatore che porta in giro per l'Italia e per l'Europa i prodotti straordinari dell'agroalimentare casertano e campano. Anche perché i prezzi sugli scaffali saliranno. Spero che il buon Dio ci permetta anche un 2026 di pace, perché altrimenti noi lavoriamo di giorno per rischiare di veder vanificare la notte il frutto del lavoro del giorno. Quindi che le bombe e i missili smettano di far sentire il loro rumore il prima possibile", ha concluso Salvini.