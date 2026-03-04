Capua, autista Air Campania aggredita durante il servizio Acconcia: "Terzo caso in un mese, serve più sicurezza"

Ancora violenza ai danni del personale di Air Campania. Un’autista è stata aggredita mentre era in servizio su un autobus della linea Caserta-Castel Volturno.

Secondo quanto ricostruito, a una fermata a Capua è salita a bordo una giovane che, invitata dall’autista a obliterare il biglietto, ha iniziato ad inveire contro la conducente. Dopo aver validato il tagliando, l’autista ha ripreso la marcia.

Raggiunto il capolinea di Capua, però, appena aperte le porte del bus una donna si è avventata sull’autista iniziando a colpirla insieme alla ragazza salita in precedenza. Le due donne sono state identificate dai carabinieri intervenuti sul posto.

L’autista è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa per i colpi ricevuti alla testa e per alcune escoriazioni al viso.

Si tratta della terza aggressione nel giro di un mese ai danni di operatori dell’azienda di trasporto pubblico locale e della seconda autista donna coinvolta nelle ultime settimane.

L’azienda esprime piena solidarietà all’operatrice e condanna l’episodio. AIR Campania rinnova l’appello alle istituzioni e alle autorità competenti affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza e prevenzione, con particolare attenzione alle tratte e ai contesti più sensibili.

"Siamo di fronte a una situazione non più tollerabile. In poche settimane si sono verificati tre episodi di aggressione ai danni dei nostri operatori. Esprimo la massima vicinanza a Luisa e ribadisco che la sicurezza del personale deve essere una priorità assoluta", ha dichiarato l’Amministratore Unico Anthony Acconcia.