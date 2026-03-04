Primavera alla Reggia di Caserta: visite tematiche e percorsi interattivi Con l’avvicinarsi della primavera entrano nel vivo le attività educative e culturali

Con l’avvicinarsi della primavera entrano nel vivo le attività educative e culturali alla Reggia di Caserta che accompagnano la grande mostra internazionale: “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” prodotta dal Museo Reggia di Caserta con Opera Laboratori. Il percorso espositivo che racconta il ruolo centrale delle sovrane nella costruzione politica e culturale dell’Europa tra Settecento e Novecento sarà accompagnato da una serie di iniziative di approfondimento.

Opera Laboratori rinnova l’invito a seguire il calendario di appuntamenti fatto di laboratori e percorsi tematici rivolti ad adulti, famiglie e bambini che arricchiranno l’esperienza di visita in mostra.

Sabato 7 marzo:

Alle ore 11 è in programma: Un viaggio tra le Regine, la speciale visita (della durata di 90 minuti e al costo di 8 euro oltre il biglietto di ingresso) ideata per immergersi in un affascinante percorso tra storia, politica e vita privata delle straordinarie Regine di Napoli. Un itinerario che svela retroscena, passioni e strategie di potere, offrendo un ritratto vivido e sorprendente delle sovrane che, nell’arco di tre secoli, hanno lasciato un’impronta profonda sulla città.

Alle ore 12.30 Diario di una Regina: Maria Carolina, è la visita di approfondimento (al costo di 10 euro a persona) che condurrà i visitatori all’interno del diario inedito di Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, relativo agli anni 1781–1785. Attraverso la lettura e il commento di brani selezionati, il percorso restituisce il ritratto complesso di una sovrana colta, determinata e profondamente coinvolta nella vita politica del suo tempo.

Alle ore 16 si terrà il laboratorio educativo (al costo di 8 euro oltre il biglietto di ingresso): Un gioiello di Mostra dove storia e creatività si incontrano sotto il segno dell’eleganza. Dopo una visita di approfondimento che svela curiosità, simboli e piccoli segreti nascosti nei gioielli dei ritratti reali, i partecipanti (è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni) potranno mettere alla prova fantasia e stile creando un gioiello unico, ispirato alle mode più glamour del Settecento e dell’Ottocento.

Alle ore 17 c'è Educare al trono. L’arte di diventare sovrane, visita per adulti (durata 90 minuti al costo di 8 euro escluso il prezzo del biglietto). Durante l’esperienza sarà possibile scoprire analizzare l’istruzione formale e informale delle principesse come strumento strategico per ruoli di governo e alleanze.

L’educazione rigorosa di Maria Carolina d’Asburgo-Lorena o di Margherita di Savoia dimostra, infatti, come l’istruzione si traduca in effettiva capacità politica.

Domenica 8 marzo

Alle ore 11 ritorna una delle esperienze più apprezzate dove storia, fascino e intrighi di corte prendono vita attorno alle straordinarie regine di Napoli: Un Caffè con le regine. La visita tematica (al costo di 15 euro oltre il biglietto di ingresso) è riservata agli adulti, appassionati e curiosi, che vogliono vivere un viaggio affascinante nel potere femminile: discreto, elegante, ma capace di lasciare un’impronta profonda sull’identità artistica e culturale della città per oltre tre secoli. Non tutti sanno, infatti, che il merito di avere introdotto il caffè a Napoli va a una regnante austriaca: Maria Carolina d’Asburgo, andata in sposa a Ferdinando IV di Borbone, che ne introdusse a corte l’usanza, già da tempo in voga a Vienna. Maria Carolina ad un ballo di corte nella Reggia di Caserta (1771) fece servire le tazze di caffè da camerieri che indossavano cappellino e giubba bianca, i primi baristi del primo Caffè del Regno di Napoli. Dalle cucine di corte a quelle di ogni abitazione il passo fu breve. La visita si concluderà in bellezza con un momento speciale: una chiacchiera informale davanti a un caffè o un tè profumato nella caffetteria della Reggia.

Un’occasione perfetta per assaporare l’atmosfera del luogo e continuare a dialogare, tra curiosità, racconti e piccole magie del passato che ancora sanno incantare.

Alle ore 12 si terrà la visita per adulti (della durata di 90 minuti e proposta al costo di 8 euro oltre il prezzo del biglietto d’ingresso) dal titolo: Madri regine. Custodi di eredi e dinastie. Verrà affrontato il tema della maternità come funzione pubblica: la regina che garantisce il futuro del regno attraverso la rappresentazione dei suoi eredi. Addirittura, i ritratti con i figli sono usati per legittimare e consolidare le nuove dinastie. Un’occasione da non perdere per vivere la mostra da un punto di vista privilegiato, ricco di suggestioni e nuovi sguardi.

Giovedì 20 marzo

Alle ore 16 torna Diario Reale: l’enigma della corona, una visita-gioco (proposta al costo di 5 euro) che trasforma il percorso espositivo in una caccia al tesoro tra simboli, indizi e messaggi nascosti, permettendo ai bambini di ricostruire relazioni e vicende delle protagoniste della mostra.

Venerdì 21 marzo

Alle ore 16 è la volta di Un gioiello di Mostra, laboratorio (al costo di 8 euro) che unisce una visita di approfondimento dedicata ai gioielli raffigurati nei ritratti esposti a un momento creativo finale, durante il quale ogni partecipante realizzerà un proprio monile ispirato alle mode del Settecento e dell’Ottocento.

Sabato 22 marzo

Alle ore 11 uno dei momenti centrali del programma dedicato ai bambini, il laboratorio di disegno Le Regine della Mostra. Guidati dalle illustratrici Arianna Masia e Filomena Nostrale, docenti della Scuola Fumetto Cassino, i partecipanti (al costo di 5 euro) impareranno a osservare i ritratti delle sovrane esposte e a reinterpretarli attraverso il linguaggio del fumetto e dello stile manga. Le regine borboniche diventano così personaggi contemporanei, dinamici ed espressivi, in un’attività che stimola creatività, immaginazione e capacità di lettura dell’immagine, avvicinando i più piccoli alla storia attraverso un codice visivo a loro familiare.

A seguire, è previsto alle ore 12.30 anche Indovina Chi – Queen Edition, una visita interattiva (al costo di 5 euro) che coinvolge adulti e bambini in un gioco di osservazione e deduzione tra i ritratti delle sovrane.

Giovedì 29 marzo alle ore 11.30.

Regine in Parola, invece, è la visita tematica rivolta al pubblico adulto che accompagna alla scoperta delle sovrane attraverso le loro stesse parole. Lettere, scritti e corrispondenze diventano strumenti per entrare in contatto con il lato più intimo e umano del potere, rivelando emozioni, responsabilità e strategie politiche celate dietro il ruolo pubblico. L’attività chiuderà il ciclo di visite per adulti.

Completano il ricco palinsesto di attività una serie di approfondimenti brevi, gratuiti e su prenotazione, che si svolgeranno ogni giovedì di marzo alle ore 16,30, per un massimo di 10 partecipanti.

Il 5 marzo La stanza tutta per sé analizza i luoghi privati delle sovrane come spazi di espressione personale, avvicinandoli alle dinamiche odierne di esposizione pubblica delle passioni individuali.

Il 12 marzo un doppio approfondimento dedicato alla maternità e alla coppia come spazio politico: Maternità e carriera riflette sul doppio ruolo tra dinastia e vita privata, mentre Il contratto indaga il matrimonio come alleanza strategica, ieri come oggi.

Non mancheranno, per concludere la giornata in Reggia, visite educative, anche per gruppi organizzati, agli Appartamenti Reali, al Parco Reale e al Giardino Inglese. Tutte le attività sono su prenotazione e i costi indicati non includono il biglietto di ingresso alla mostra. I laboratori riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni avranno una durata di 90 minuti e accoglieranno fino a 20 persone per ogni fascia oraria.