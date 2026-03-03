Allaccio abusivo alla rete elettrica: quattro persone denunciate nel casertano Operazione dei carabinieri a Castel Volturno

Operazione dei carabinieri della tenenza di Castel Volturno nel territorio di competenza, dove quattro persone sono state deferite in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Il controllo è scattato presso alcune abitazioni private del comune casertano. I carabinieri, a seguito di un’attività ispettiva d’iniziativa, condotta con il supporto di personale specializzato della E-Distribuzione S.p.A., hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, finalizzato alla fornitura di corrente alle unità abitative interessate.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici, l’energia veniva prelevata illecitamente attraverso un collegamento diretto alla rete, bypassando il sistema di misurazione dei consumi.

A essere denunciati sono una 42enne, un 34enne e una 24enne, tutti residenti nello stesso condominio, nonché un 24enne residente in un’altra abitazione di Castel Volturno, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati contro il patrimonio e delle condotte che arrecano danno economico alla collettività e ai gestori dei servizi pubblici. Ulteriori accertamenti sono in corso per quantificare l’entità dell’energia sottratta.