DonatoriNati Campania: grande partecipazione a Sant'Arpino In prima linea per celebrare la giornata della donna e porre l'accento sulla prevenzione

Una giornata interamente dedicata all'importanza della salute, della donazione del sangue che è anche prevenzione e prendersi cura di se stesse. Il presidente di DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco Campania, Tommaso Delli Paoli, in prima linea per celebrare la giornata internazionale della donna e porre l'accento sulla prevenzione e sulla cultura del dono, per prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni sui corretti stili di vita. Grande partecipazione per la donazione di sangue a Sant’Arpino.

"La donazione è il gesto più grande"

"Solidarietà e Salute ci insegnano ogni giorno il valore della vita: la donazione del sangue è il gesto più grande di questa stessa squadra, dove prendersi cura di sé significa poter dare una nuova possibilità a qualcun altro": ha affermato il presidente Delli Paoli.