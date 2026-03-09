Encomio ai bagnini di Cellole: eroi del mare Il riconoscimento da parte del comune

Il comune di Cellole ha consegnato un encomio ai bagnini che negli ultimi cinque anni hanno effettuato interventi di salvataggio mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre, sulle spiagge del litorale cellolese.

L'evento si è svolto nell'aula consiliare del Comune di Cellole, alla presenza del sindaco Guido Di Leone, dell'assessore al turismo Giuseppe Ponticelli e della capitaneria di porto.



"I bagnini di Cellole sono veri eroi", dichiara il Sindaco. "Hanno dimostrato coraggio e prontezza nel salvare vite umane, garantendo sicurezza e controllo sulle nostre spiagge. Siamo orgogliosi di riconoscerne il valore e di ringraziarli per il loro impegno".



Il progetto del Collettivo di Salvataggio, ideato e progettato dal Sindaco e dall'Assessore al Turismo, ha funzionato in maniera straordinaria, grazie anche alla collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Deliberazione del Consiglio Comunale di Cellole numero 47 del 22/12/2025



"L'Amministrazione Comunale esprime il proprio sincero encomio ai bagnini di salvataggio, per l'elevata professionalità, prontezza e coraggio dimostrati in occasione degli interventi di soccorso in mare operati nella stagione estiva degli ultimi 5 anni. La loro tempestiva azione ha permesso di salvare vite umane e garantire la sicurezza dei bagnanti, rappresentando un esempio di dedizione al servizio pubblico e di profondo senso civico. L'Amministrazione ringrazia e riconosce ufficialmente il valore del loro operato".



Ecco i premiati

Giovanni D'Acunto, Andrea Sorbo, Domenico Verrengia, Roberto Sorgente, Paolo Conte, Franco Martucci, Pasquale Pauroso, Simone Ciccaglione, Fabrizio Sisto Fabrizio, Mattia Caprio, Angelo Caprio, Carlo Izzo, Emanuele Struffi, Pasquale Crocco, Simon Di Mattia, Marco D'Agostino, Davide D'Agostino.

Giulio Romano, Costantino Perretta.