Reggia di Caserta: Dialoghi tra storia, potere e vita quotidiana Iniziative di approfondimento e convivialità alla mostra "Regine"

A corollario della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, la Reggia di Caserta propone “Un tè con le Regine”, ciclo di incontri divulgativi pensati come momenti di approfondimento, dialogo e condivisione.

L’iniziativa nasce come appuntamento informale ma scientificamente rigoroso, ispirato ai salotti colti europei tra XVIII e XIX secolo: contesti in cui studiosi e studiose dialogano tra loro e con il pubblico su temi centrali della mostra. A seguire, i partecipanti saranno invitati a una visita speciale della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” dedicata ai temi affrontati durante l’approfondimento.

Il dialogo vedrà la partecipazione di direttori di istituzioni culturali, docenti universitari, storici, storici dell’arte, curatori museali ed esperti d’arte.

Ogni incontro sarà accompagnato dalla degustazione di un infuso diverso, scelto di volta in volta come suggestione culturale e simbolica legata al tema dell’appuntamento o alla figura delle regine protagoniste, per trasformare la conferenza in un’esperienza conviviale e multisensoriale.

Calendario degli incontri

13 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00

Donne al potere nel XVIII secolo: Maria Teresa, imperatrice d’Austria e Maria Antonietta, regina di Francia con Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli.

16 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00

Le regine borboniche. Educazione, riforme culturali e rappresentazione con Giulio Sodano e Giulio Brevetti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

20 marzo 2026 - ore 16.30 -19.00

Regine, reggenti, mogli di re. La definizione della “donna di potere” nell’Europa d’antico regime con Andrea Merlotti, Direttore del Centro del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - Reggia di Venaria

26 marzo 2026 - ore 16.30 -19.00

Le regine di Casa Savoia. Immagine pubblica, vita privata e modernità con Mario Epifani, Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Lorenza Santa, Musei Reali di Torino.

30 marzo 2026 - ore 16.30 -19.00

Maria Cristina di Savoia

Dalla corte sabauda al Regno delle Due Sicilie: l'immagine e la personalità di Maria Cristina, donna e regina con Anna Grimaldi, storica dell’arte (PhD).

9 aprile 2026 ore 16.30 -19.00

La reine s’amuse. Strumenti e pratiche musicali tra Sette e Ottocento con Lucio Tufano, Università degli Studi di Palermo, e Luigi Sisto, Curatore delle collezioni di strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli.

13 aprile 2026 - ore 16.30 -19.00

Le regine francesi a Napoli. Modelli culturali, gusto e linguaggi del potere con Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali.

18 aprile 2026 – ore 11.00-13.00

Corpo femminile, corpo dello Stato. La storia di due eroine: Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana con Nadia Verdile, giornalista e scrittrice, e Alessandra Faini, storica dell’arte, Direttrice dei Servizi ALES spa.

23 aprile 2026 - ore 16.30 -19.00

Presentazione del volume “Marginalidad principesca? Mujeres y espacios politicos en la Europa moderna” con Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e Vincenzo Lagioia, Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

29 aprile 2026 - ore 16.30 -19.00

Appunti per una storia fotografica e cinematografica delle sovrane europee con Giulio Brevetti, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e Marco Pizzo, vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

La partecipazione all’iniziativa “Un tè con le regine” è aperta a tutti i visitatori del Museo (inclusa nel costo del biglietto di ingresso/abbonamento) fino ad esaurimento posti in sala. E’ consigliata la prenotazione via mail scrivendo a caserta@operalaboratori.com. Gli incontri si terranno nella prima sala della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, nella Gran Galleria.

L’esposizione è realizzata dalla Reggia di Caserta in collaborazione con Opera Laboratori. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite l'accordo per la Coesione. Main Partner Territoriale – La Reggia Designer Outlet. Supporto di Consorzio UnicoCampania.

L'Istituto del Ministero della Cultura intende ringraziare le oltre 11.500 persone che ieri 8 marzo hanno scelto il Complesso vanvitelliano e la mostra delle Regine per trascorrere una domenica nella meraviglia. Foto di Marco Ferraro.