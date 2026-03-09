Eradicazione brucellosi bufalina: vivo apprezzamento da Copagri Campania I dati confermano in maniera inequivocabile l’efficacia del percorso intrapreso

Copagri Campania esprime vivo apprezzamento e sincera gratitudine alla Regione Campania per i significativi risultati fin qui conseguiti nell’ambito del programma di risanamento sanitario avviato nel 2022 per l’eradicazione della brucellosi bufalina, con particolare riferimento alla provincia di Caserta.

Il presidente di Copagri Campania, Salvatore Ciardiello, rivolge un sentito ringraziamento alla Regione Campania per il lavoro serio, costante e rigoroso portato avanti in questi anni, nonché per gli straordinari sforzi compiuti dalla squadra regionale, impegnata con continuità, competenza e determinazione in un’azione complessa e di fondamentale importanza per il territorio.

I dati confermano in maniera inequivocabile l’efficacia del percorso intrapreso: il numero massimo annuo dei focolai negli allevamenti bufalini della provincia di Caserta è passato dagli 87 del 2021 ai 26 del 2025, fino ai 10 attualmente attivi.

In marcato miglioramento anche gli indicatori epidemiologici, con la prevalenza diminuita dal 18,71% del 2021 al 3,6% del 2025-2026** e l’incidenza scesa dal 12,43% del 2021 allo 0,8% del 2026.

Si tratta di risultati di assoluto rilievo, che contribuiscono in modo concreto alla tutela del benessere animale e della salute umana, rafforzando al tempo stesso una filiera strategica per l’economia regionale. Il comparto bufalino rappresenta infatti un patrimonio produttivo, occupazionale e identitario della Campania, oltre a garantire la produzione di una delle eccellenze più prestigiose del nostro territorio: la mozzarella di bufala.

La Regione Campania, attraverso la propria struttura operativa e il prezioso lavoro della squadra regionale, sta proseguendo senza sosta in questa importante opera di risanamento, rilanciata con determinazione, al fine di consolidare i traguardi raggiunti e rafforzare ulteriormente il sistema bufalino campano