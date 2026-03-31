Aorn Caserta: benedetta l'opera dell'artista Vastano dedicata a Sant’Anna Cerimonia presieduta dal vescovo Pietro Lagnese

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con una suggestiva cerimonia di benedizione presieduta dal vescovo, mons. Pietro Lagnese, ha inaugurato, stamattina, nell’area della hall dell’edificio F, l’installazione dell’opera di pittura contemporanea dell’artista casertano Mimmo Vastano, dedicata a Sant’Anna.

Il quadro, dalle imponenti dimensioni di più di 3 metri di altezza per più di 2 metri di larghezza, è stato donato all’Ospedale dall’Associazione Amici di Piazza Sant’Anna (APS), fondata nel 2025 per riportare in auge la festa patronale della Santa, ed è stato realizzato dal Maestro, con la tecnica dei colori ad acqua e acrilici su tela, nel corso di una live performance svoltasi a luglio 2025 in occasione dei festeggiamenti in città.

“In sintonia con il sentimento di profonda devozione che la città di Caserta nutre per Sant’Anna, la nostra Azienda Ospedaliera -ha dichiarato il direttore generale, Gennaro Volpe - ringrazia con riconoscenza l’Associazione APS per la donazione dell’opera.

L’iniziativa ci offre la possibilità di perseguire un duplice obiettivo. L’obiettivo di potenziare l’accoglienza attraverso il linguaggio dell’arte, che è anche un linguaggio di terapia. Sant’Anna, protettrice della maternità, assurge a simbolo di abbraccio di vicinanza e conforto sia per coloro che si affidano alle cure del nostro Ospedale sia per i nostri specialisti, i nostri operatori sanitari. L’obiettivo, al tempo stesso, di consolidare il dialogo che l’AORN di Caserta coltiva assiduamente con le istituzioni, gli enti, le associazioni del territorio, per contribuire sinergicamente alla crescita del tessuto sociale, culturale, scientifico della civitas in cui vive ed opera”.

L’Azienda Ospedaliera è storicamente legata a Sant’Anna. Sono trascorsi esattamente 20 anni, da quando, aggiungendo al nome del patrono di Caserta quello della copatrona, l’Ospedale scelse di integrare la propria denominazione, acquisendo quella attuale di Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Alla cerimonia di benedizione della tela, presente l’artista Mimmo Vastano che ha firmato l’opera in questa circostanza, hanno partecipato, con la Direzione Aziendale e la comunità ospedaliera, il rettore e parroco del Santuario di Sant’Anna, don Andrea Campanile e il Direttivo dell’Associazione Amici di Piazza Sant’Anna.

"Nel quadro, ai piedi di Sant’Anna, c’è un cuore - ha sottolineato mons. Lagnese nel benedire l’opera artistica e i presenti. È il cuore degli ammalati, di questo Ospedale, dei suoi operatori sanitari. È il cuore della Chiesa. Sant’Anna, alla quale Caserta e la Campania sono molto devote, è la protettrice delle partorienti ed è venerata in tutto il mondo. Ci affidiamo a lei. A lei affidiamo i pazienti e il personale di questa struttura ospedaliera. Auguri a tutti per una Pasqua santa e bella”.

A conclusione dell’evento, il Vescovo ha voluto portare il suo saluto e la sua testimonianza pastorale nei reparti, visitando le degenti dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e i pazienti ricoverati nell’Unità operativa di Cardiochirurgia.