Lotta al traffico di esseri umani e contrabbando migranti: focus a Caserta Consegna delle pergamene in questura

Stamattina, si è tenuta, presso la “Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato” di Caserta, la cerimonia conclusiva del corso "Combating human traffic & smuggling of migrantis course": "Lotta al traffico di esseri umani e contrabbando migranti". Un tema di gradissima attualità.

All’incontro hanno partecipato, per la consegna delle pergamene, il questore di Caserta oltre ai i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente della polizia penitenziaria, il direttore della scuola allievi agenti e il direttore della scuola internazionale, nonchè il comandante della scuola specialisti aeronautica militare, il comandante della polizia provinciale e alcuni docenti dell’Uni Campania.