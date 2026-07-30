Viola l'obbligo di permanenza notturna: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato in flagranza un uomo, residente nel comune, ritenuto gravemente indiziato della violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposto.
L'intervento è maturato nell'ambito di una mirata attività di controllo del territorio. Durante uno dei servizi predisposti per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure di prevenzione, i carabinieri avrebbero sorpreso l'uomo mentre si allontanava dalla propria abitazione, in violazione dell'obbligo di permanenza notturna.
L'immediato riscontro della presunta inosservanza ha consentito ai militari di procedere all'arresto in flagranza. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'attività si inserisce nel costante impegno dell'arma dei carabinieri nel controllo del territorio e nella verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione disposte dall'autorità competente, strumenti fondamentali per la tutela della sicurezza pubblica.
Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini e che la responsabilità della persona coinvolta potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.