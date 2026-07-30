Cesa: approvato assestamento di bilancio e tariffe Tari "Maggiori entrate, più investimenti e riduzione delle tasse"

"Maggiori entrate, più investimenti e riduzione della Tari": con queste parole si può sintetizzare l’esito del Consiglio Comunale, svoltosi questa mattina.

La seduta, convocata dalla presidente Angela Oliva, è servita ad approvare il riequilibrio di bilancio.

"Il documento contabile - ha relazionato in aula il sindaco Enzo Guida - ha certificato maggiori entrate in materia di Imu ed addizionale comunale Irpef per circa 135 mila euro, a fronte di minori costi nel settore dello smaltimento rifiuti".

Questa situazione, oltre a confermare la solidità del bilancio, garantisce all’ente maggiori risorse da destinare agli investimenti. Inoltre, sia con l’assestamento che con la ratifica della variazione di bilancio, sono stati recepiti diversi finanziamenti ottenuti dal comune in materia di servizi sociali, tutela dei minori, protezione civile e opere pubbliche.

"Una raccolta differenziata in crescita ha permesso di abbattere i costi di conferimento dell'indifferenziato, con una contrazione delle spese complessive di circa 100 mila euro. Ciò si traduce in una riduzione media della tariffa per le abitazioni di circa il 10 per cento", ha sottolineato il Sindaco Guida.

Anche l’assessore all’ambiente, Alfonso Marrandino, ha espresso soddisfazione: "Un doveroso ringraziamento va al comando di polizia municipale, agli osservatori ambientali e a tutti i cittadini per i risultati conseguiti".

In ambito sociale e scolastico, è stata discussa e approvata la modalità di gestione dell'Asilo Nido Comunale, con l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio all'esterno per la durata di un anno.

Infine, l'assise ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'Ufficio del Garante del Cittadino e ha nominato le componenti della Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, che sarà composta da: Maria Rosaria Guarino, Elena Vilano, Federica Marrandino, Gemma Piccirillo e Maria Barbato.