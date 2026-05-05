Aveta: "Grazie a Fico, a Caserta 20,3 milioni per rafforzare la sanità" Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

“Ringrazio il presidente Roberto Fico per aver riconosciuto con chiarezza le esigenze della sanità in provincia di Caserta.

Con la firma del decreto di riparto dei 98 milioni di euro destinati al reclutamento di personale sanitario, alla nostra Asl vengono assegnati 20,3 milioni di euro, il secondo stanziamento più alto in Campania.

È un’azione importante, che tiene conto delle criticità del nostro territorio e rafforza il percorso verso una sanità di prossimità più vicina ai cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.

"Questa scelta - prosegue Aveta - testimonia un’attenzione particolare alle emergenze del Casertano, segnato da fragilità sanitarie, sociali e ambientali che richiedono risposte concrete. Adesso si entra nella fase realmente operativa.

Queste risorse dovranno tradursi rapidamente in nuovo personale sanitario, in presìdi funzionanti, in Case della comunità e ospedali di comunità capaci di alleggerire la pressione sugli ospedali e di intercettare prima i bisogni delle persone”.

Come Movimento 5 Stelle siamo già al lavoro anche sul piano legislativo, con la preparazione di proposte di legge innovative in campo sanitario, pensate per rendere il sistema più moderno, accessibile ed efficiente.

“In una provincia come la nostra, dove le urgenze ambientali incidono profondamente sulla qualità della vita delle comunità, rafforzare la sanità territoriale significa anche potenziare la prevenzione, il monitoraggio e la presa in carico dei cittadini più esposti. Salute e ambiente non sono capitoli separati: sono due facce della stessa battaglia per la dignità dei territori".