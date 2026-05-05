Cellole smart city: cittadini protagonisti, servizi più efficienti "Fatti concreti che ci proiettano nel futuro"

Il comune di Cellole compie un passo importante verso una governance più consapevole, trasparente e partecipata grazie all’attivazione di una nuova piattaforma digitale dedicata ai cittadini.

"Attraverso un’app semplice e intuitiva, disponibile gratuitamente per Ios e Android, ogni cittadino potrà segnalare in tempo reale problemi, disservizi o criticità sul territorio, dal lampione guasto alla buca in strada, direttamente dal proprio smartphone.” - afferma il sindaco di Cellole Guido Di Leone - “Nasce così un filo diretto tra cittadini e Comune, capace di rendere la città più efficiente, collaborativa e trasparente, in cui ogni abitante diventa protagonista attivo nella cura del territorio.”



Le segnalazioni, corredate da foto, posizione e descrizione, permetteranno all’amministrazione di intervenire in modo più rapido ed efficace. Allo stesso tempo, i cittadini potranno seguire ogni fase del processo e ricevere aggiornamenti sullo stato di risoluzione, trasformando la partecipazione civica in azioni concrete.



L’attivazione di Issue Manager rappresenta anche il risultato di un importante riconoscimento nazionale: il Premio Comuni Virtuosi 2024, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ASviS, ALDA e Give Back.



Grazie alla collaborazione con TeamDev, il Comune beneficerà per un anno della fornitura gratuita della piattaforma WiseTown.



Un riconoscimento che premia non solo l’amministrazione, ma l’intera comunità di Cellole, esempio virtuoso di innovazione, sostenibilità e partecipazione civica.