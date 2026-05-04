Casertana, Coppitelli punta il Crotone: "Sarà una partita difficile" Il tecnico rossoblù dopo la vittoria ottenuta contro l'Atalanta: "Affrontata la peggiore avversaria"

Dopo aver eliminato l'Atalanta under 23, prosegue il percorso della Casertana nei play off per la promozione in Serie B. Il tecnico Coppitelli si è soffermato così in vista del match col Crotone, valido per il secondo turno: “Da quinti affrontare una squadra come l’Atalanta U23 è stata davvero una cattiveria. Loro sono la peggiore avversaria da affrontare in questo momento. Si tratta di un gruppo di assoluta qualità, con tanti ricambi e giocatori di grande passo. Cinque o sei di loro saranno tra serie A e B tra un paio di mesi. Vanno dati i meriti anche agli avversari. Queste sono partite che se sei bravo a portarti in vantaggio le puoi indirizzare. Nel complesso quest’anno abbiamo giocato tre volte contro di loro e non abbiamo preso mai gol, sebbene questa volta abbiamo rischiato. Penso che per la mole di punti che c’era tra noi e loro, è stato giusto che andassimo avanti. Arrivati a questo punto della stagione vale molto la condizione fisica. Per questo nella ripresa ho effettuato cambi inserendo giocatori che potessero reggere i duelli dal punto di vista fisico. E, da questo punto di vista, per noi Kallon e Saco sono la massima espressione. Oggi siamo stati bene, abbiamo coperto bene il campo. Chiaramente la qualità dei loro singoli ha permesso di creare delle occasioni pericolose. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima. Troveremo un’altra squadra forte, come un’identità precisa. Sarà un’altra partita difficile. Dobbiamo ricaricarci”.