Scooter si schianta contro pedone e auto: muore 26enne, ferito il conducente La vittima è Antonio Esposito, 26 anni: si indaga sulla dinamica

Antonio Esposito, 26 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter quando il conducente, un 24enne, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha prima travolto un pedone, poi si è schiantato contro un'auto ferma. Per Esposito non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Caserta, intervenuti sul posto, il conducente dello scooter – un 24enne residente a Santa Maria a Vico – avrebbe perso il controllo del mezzo: il veicolo ha prima colpito un pedone, che ha riportato solo ferite lievi, per poi schiantarsi violentemente contro un'auto ferma nelle vicinanze di una tabaccheria, che si stava apprestando a ripartire. L'impatto è stato violentissimo: entrambi i giovani sono stati sbalzati sull'asfalto.

La vittima e il conducente

Quando i sanitari, allertati dai testimoni che hanno assistito alla scena, sono giunti sul luogo dell'incidente, Antonio Esposito era già deceduto. Il 24enne conducente, residente a San Felice a Cancello, è stato trasportato all'ospedale di Caserta: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

e indagini della Polizia Stradale di Caserta sono in corso per ricostruire con precisione le cause e la dinamica del sinistro.