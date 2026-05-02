Stretta dei carabinieri ad Aversa: arresti, denunce e sanzioni Elevate 34 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 26mila euro

Servizio straordinario di controllo del territorio quello svolto, nel corso della serata/notte dai carabinieri ad Aversa e nei comuni limitrofi.

L’operazione, condotta dai militari della compagnia locale con il supporto dei carabinieri di Casal di Principe e Marcianise, ha portato a esiti rilevanti sul piano della prevenzione e del contrasto ai reati.

Nel corso delle attività sono state eseguite tre misure dell’autorità giudiziaria. In particolare, è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Napoli, nei confronti di un uomo 31enne, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per fatti risalenti al 2016.

Eseguita inoltre un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare, disposta dalla corte d’appello di Napoli, a carico di un 47enne già agli arresti domiciliari. Infine, un ordine di esecuzione pene concorrenti - emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli - ha riguardato una donna di 34 anni, che dovrà espiare una pena complessiva di 3 anni e 8 mesi per reati contro il patrimonio commessi nell’ultimo decennio.

Gli arrestati sono stati accompagnati nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Diverse le denunce. Tra queste, un 46enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; una 24enne è stata segnalata per ricettazione dopo il rinvenimento, nella sua disponibilità, di un’autovettura risultata rubata lo scorso marzo; una 47enne è ritenuta responsabile di una truffa ai danni di un uomo residente nel casertano. Denunciata anche una 44enne, titolare di una struttura ricettiva, per furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, due persone sono state deferite perché sorprese alla guida di un ciclomotore con telaio contraffatto; un 32enne è stato denunciato per porto di coltello a serramanico; un 27enne per guida di veicolo con targhe e telaio alterati, un 25enne, infine, è stato fermato alla guida di un furgone senza patente, risultando recidivo.

Un 57enne è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, in quanto trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 34 contravvenzioni al codice della strada per violazioni quali mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura di sicurezza, per un importo complessivo di oltre 26mila euro.

Complessivamente, i militari dell’Arma hanno controllato 136 persone e 91 veicoli, confermando la costante attenzione nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.