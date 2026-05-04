Fugge all'alt e semina il panico in centro: arrestato con droga e soldi Nel mirino dei carabinieri un 37enne del posto

Rocambolesco inseguimento nella serata di sabato 3 maggio a Marcianise, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di detenzione di sostanze stupefacenti.

La fuga contromano nel centro cittadino

Tutto ha avuto inizio quando il 37enne, alla guida di uno scooter Honda SH150 con targa polacca, ha ignorato l'alt dei militari, innescando un inseguimento durato diversi minuti. Nel tentativo di seminare i carabinieri, l'uomo ha percorso contromano più strade del centro di Marcianise, mettendo seriamente a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada.

La corsa si è conclusa in via Santa Caterina, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro un'autovettura in sosta. Nonostante l'impatto, ha tentato nuovamente di darsi alla fuga accelerando, ma è stato prontamente bloccato dai militari. Durante le fasi dell'arresto ha opposto violenta resistenza, procurando lievi ferite alla mano destra e alla gamba sinistra a uno dei carabinieri intervenuti.

Trovato con hashish e contanti

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire circa 22 grammi di hashish e 515 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato. All'arresto si è aggiunta una sanzione amministrativa con il fermo del motociclo, poiché l'uomo era alla guida con la patente ritirata.

Il 37enne ora si trova ai domiciliari.