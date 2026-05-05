Todisco: "Quel corridoio ecologico che sa di riscatto per un'intera comunità" Un primo pezzo di “bosco lineare” con la piantumazione di migliaia di essenze arboree e di alberi

"Abbiamo avuto il piacere, in occasione del festival Laudato sì, di ricevere la visita del vescovo di Caserta e Arcivescovo di Capua Pietro Lagnese a Castelvolturno, in un pezzo di Regi Lagni che siamo impegnati a restituire alla comunità.

Ormai, mancano davvero poche settimane per l’inizio dei lavori e finalmente qualcosa di concreto verrà fatto per restituire bellezza a queste comunità, attraverso la realizzazione di un primo pezzo di “bosco lineare” con la piantumazione di migliaia di essenze arboree e di alberi".

Ad affermarlo con estrema soddisfazione è Francesco Todisco, presidente del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno.

"Un corridoio ecologico che potrà essere vissuto dalle famiglie, che saprà di riscatto per un’intera comunità, oltraggiata per decenni, e che quella stessa comunità sarà chiamata a difendere perché non torni a essere come ciò che è stato per troppi anni".

