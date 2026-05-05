Gricignano di Aversa: furto di rame in azienda I carabinieri denunciano un 40enne

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile di un furto di materiale all’interno di un’azienda del territorio.

L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia presentata dal titolare di una ditta operante nel settore impiantistico, ha consentito ai militari di ricostruire quanto accaduto. Attraverso l’escussione di testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che l’indagato, impiegato come addetto alle pulizie presso una società con sede nell’area industriale, si sarebbe impossessato di circa 300 metri di cavi in rame di proprietà dell’azienda committente.

Secondo quanto accertato, il furto sarebbe stato commesso lo scorso 13 aprile, utilizzando un veicolo privato per il trasporto del materiale sottratto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato.