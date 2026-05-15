Al salone dell'Edilizia di Caserta arriva un cemento che rispetta l'ambiente Importante innovazione come risposta ai cambiamenti climatici

Il cemento come risposta ai cambiamenti climatici. Sembra un paradosso - e fino a qualche anno fa lo era davvero. Eppure, è esattamente la proposta che Heidelberg Materials Italia (la società che ha raccolto lo storico brand di Italcementi), per la prima volta al SED – Salone dell'Edilizia di Caserta (22–24 maggio 2026), la principale fiera del settore costruzioni del Sud Italia.

I cambiamenti climatici non sono più uno scenario futuro: sono la condizione in cui le città italiane operano già oggi. Piogge sempre più intense e concentrate, suoli incapaci di assorbirle, infrastrutture progettate per un clima che non esiste più. La sfida non è solo ridurre le emissioni, è ripensare ciò che abbiamo già costruito, a partire da quello che sta sotto i nostri piedi.

Al SED di Caserta, Heidelberg Materials Italia presenterà due tecnologie sviluppate per contesti sempre più diffusi. Un calcestruzzo drenante (i.idro DRAIN) che non impermeabilizza il suolo ma lo rispetta, lasciando che l'acqua piovana filtri in profondità invece di scorrere in superficie fino a trasformare ogni acquazzone in un'emergenza. E una pavimentazione semi-flessibile ad altissima resistenza (i.tech CARGO), pensata per i grandi magazzini e i centri di distribuzione che il boom della logistica ha moltiplicato in tutta la regione: superfici che reggono il transito continuo di mezzi pesanti senza deteriorarsi in pochi anni.

Venerdì 22 maggio, dalle 14.30 alle 17.00, sempre all'interno dei padiglioni del SED, il tema sarà al centro di un convegno tecnico aperto, organizzato insieme a Mapei, società leader nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia: "Soluzioni per pavimentazioni drenanti per la mobilità sostenibile e semi-flessibili per la logistica".

Tra i relatori: Carmela Gionti, Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta; Aniello Della Valle, Presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta; Francesco Galdiero di Heidelberg Materials; Francesco Colangelo, Dipartimento Ingegneria dell’Università di Napoli Parthenope; Francesco Cerutti, Corporate Product Manager Mapei; Emanuele Toraldo, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambiente Politecnico di Milano con un intervento tecnico sulle pavimentazioni semi flessibili e Marco Sandri, Responsabile Tecnico di IbuildItalia-Heidelberg Materials che interverrà sulle pavimentazioni drenanti con i.idro DRAIN.

Sono previsti crediti formativi per ingegneri e geometri.