Inseguimento tra Aversa e Giugliano: due arresti e un minore ferito Serata movimentata tra il casertano e l'area nord di Napoli,

Serata movimentata tra il casertano e l’area nord di Napoli, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato in flagranza due giovani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato di auto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tutto ha avuto origine dalla denuncia presentata da un 61enne presso la stazione dei carabinieri di Teverola per il furto della propria utilitaria.

Diramate le ricerche, il veicolo è stato intercettato poco dopo a Lusciano da una gazzella dei carabinieri, dando il via a un inseguimento che si è protratto fino a Giugliano in Campania, attraversando quindi i centri abitati di tre comuni: Lusciano, Aversa e Giugliano).

Durante la fuga, l’auto dei malviventi in corsa ha urtato tre vetture in transito, provocando anche il lieve ferimento di un minorenne che era con il papà in una delle auto urtate. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione.

La corsa è terminata quando il veicolo dei fuggitivi si è schiantato contro un marciapiede. I due occupanti hanno tentato di dileguarsi a piedi in due direzioni diverse per far perdere le loro tracce, ma sono stati inseguiti e bloccati dai militari dopo una colluttazione. Nel corso dell’intervento, uno dei fermati avrebbe tentato di colpire un carabiniere con un crick prima prelevato dall’auto.

All’interno del mezzo, sottoposto a sequestro, sono stati rinvenuti strumenti atti allo scasso e dispositivi per l’apertura dei veicoli, anch’essi sequestrati. Danni, inoltre, a un’auto di servizio dell’arma coinvolta nell’inseguimento.

I due arrestati, entrambi giovanissimi: un 17enne di Marano di Napoli e un 19enne di Giugliano in Campania, sono stati trasferiti rispettivamente presso un centro di prima accoglienza per minori e la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione delle autorità giudiziarie competenti, informate dell’accaduto.