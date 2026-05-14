Sostenibilità ambientale e tutela del territorio: l'esempio del comune di Cesa L'ente premiato a Napoli dalla regione Campania

Il comune di Cesa continua a distinguersi tra le realtà più virtuose della Campania nel campo della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio.

Dopo il prestigioso riconoscimento "Plastic free - 3 tartarughe", sarà premiato dalla regione Campania, nell’ambito degli stati generali dell'ambiente in Campania, durante il green med expo & symposium 2026.

Inoltre, l’amministrazione comunale prenderà parte, il prossimo 18 maggio, a Bacoli all’evento regionale “Comuni plastic free: la Campania fa rete”, promosso in collaborazione con l’associazione plastic free.

L’appuntamento rappresenterà un importante momento di confronto tra i Comuni premiati e le nuove realtà candidate, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie istituzionali e condividere buone pratiche ambientali, strategie di sensibilizzazione e azioni concrete contro la plastica monouso. Il riconoscimento “Plastic Free - 3 Tartarughe” sarà, ufficialmente, conferito al comune di Cesa durante la cerimonia prevista il 29 maggio 2026, presso la stazione marittima di Napoli, nel corso del panel dedicato a “Campania Sostenibile: territori, comunità e azioni per la transizione ecologica – Premio Buone Pratiche”, alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e dell’Assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro.

A confermare il percorso virtuoso intrapreso dall’amministrazione comunale sono anche i dati della raccolta differenziata registrati nei primi mesi del 2026.

La media dei primi 4 mesi è del 72,85%, numeri che testimoniano la crescente sensibilità della cittadinanza e l’efficacia delle politiche ambientali messe in campo sul territorio.

Il sindaco Enzo Guida ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Questi traguardi rappresentano molto più di un semplice riconoscimento istituzionale: sono il simbolo di una comunità che ha scelto di credere nel cambiamento, nel rispetto dell’ambiente e nella responsabilità collettiva. Ricevere il premio ‘Plastic Free 3 Tartarughe’ e partecipare da protagonisti agli eventi regionali dedicati alla sostenibilità ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più.

Questo risultato appartiene ai cittadini di Cesa, alle scuole, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono con piccoli e grandi gesti alla tutela del nostro territorio”.

Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Alfonso Marrandino, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti e cittadini per trasformare l’impegno ambientale in risultati concreti e duraturi. All’evento regionale di Bacoli sarà presente anche la referente locale plastic free Antonietta Cristiano.