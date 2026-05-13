Grazzanise nel piano nazionale aeroporti, Rostan: "Occasione storica" Una notizia estremamente importante per la Campania

"Il riconoscimento della centralità dello scalo di Grazzanise nel nuovo Piano nazionale degli aeroporti rappresenta una notizia estremamente importante per la Campania. Attraverso l’utilizzo civile e commerciale di questo hub strategico sarà possibile rilanciare ulteriormente lo sviluppo del territorio grazie all’incremento del traffico di passeggeri e merci.

Un risultato che la Lega ha sostenuto con convinzione fin dall’inizio grazie al lavoro portato avanti dal coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, dal Governo e dal ministro Matteo Salvini".

Così la consigliera regionale della Lega e componente dell’ufficio di presidenza del consiglio Michela Rostan commenta la presentazione del nuovo Piano nazionale degli aeroporti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

"La possibilità di autorizzare l’uso duale, militare e civile, dello scalo di Grazzanise - spiega Rostan - rappresenta una scelta strategica che consentirà di alleggerire la pressione sull’aeroporto di Napoli, aumentare la capacità del sistema aeroportuale campano e migliorare la mobilità di cittadini, imprese e turisti. Parliamo di una infrastruttura che può avere ricadute enormi in termini di sviluppo economico, occupazione, attrazione turistica e crescita dell’intero territorio casertano e regionale.

Ancora una volta - conclude Rostan - questo governo dimostra attenzione concreta verso il Sud e verso la Campania, con investimenti e scelte strategiche su reti infrastrutturali moderne ed efficienti che per troppi anni erano rimaste bloccate. Adesso bisogna continuare a lavorare in sinergia tra Governo, Regione ed enti locali affinché Grazzanise possa diventare davvero un motore di sviluppo e rilancio per tutto il territorio".