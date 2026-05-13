Grazzanise nel piano nazionale aeroporti, Rostan: "Occasione storica"

"Il riconoscimento della centralità dello scalo di Grazzanise nel nuovo Piano nazionale degli aeroporti rappresenta una notizia estremamente importante per la Campania. Attraverso l’utilizzo civile e commerciale di questo hub strategico sarà possibile rilanciare ulteriormente lo sviluppo del territorio grazie all’incremento del traffico di passeggeri e merci.
Un risultato che la Lega ha sostenuto con convinzione fin dall’inizio grazie al lavoro portato avanti dal coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, dal Governo e dal ministro Matteo Salvini".
Così la consigliera regionale della Lega e componente dell’ufficio di presidenza del consiglio Michela Rostan commenta la presentazione del nuovo Piano nazionale degli aeroporti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
"La possibilità di autorizzare l’uso duale, militare e civile, dello scalo di Grazzanise - spiega Rostan - rappresenta una scelta strategica che consentirà di alleggerire la pressione sull’aeroporto di Napoli, aumentare la capacità del sistema aeroportuale campano e migliorare la mobilità di cittadini, imprese e turisti. Parliamo di una infrastruttura che può avere ricadute enormi in termini di sviluppo economico, occupazione, attrazione turistica e crescita dell’intero territorio casertano e regionale.
Ancora una volta - conclude Rostan - questo governo dimostra attenzione concreta verso il Sud e verso la Campania, con investimenti e scelte strategiche su reti infrastrutturali moderne ed efficienti che per troppi anni erano rimaste bloccate. Adesso bisogna continuare a lavorare in sinergia tra Governo, Regione ed enti locali affinché Grazzanise possa diventare davvero un motore di sviluppo e rilancio per tutto il territorio".