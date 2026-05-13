Revocato affidamento in prova: caraninieri arrestano un 44enne Provvedimento eseguito a Valle di Maddaloni

A Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di aggravamento con ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne, originario di Napoli, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

L’intervento è stato effettuato presso una comunità terapeutica del territorio, dove l’uomo stava svolgendo il percorso previsto dalla misura meno afflittiva. Il provvedimento, emesso nella stessa giornata dall’Ufficio di Sorveglianza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è scaturito dalle ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte, accuratamente documentate dai militari dell’Arma.

Il 44enne era stato affidato ai servizi sociali in relazione a precedenti condanne per reati contro la persona e il patrimonio, commessi in anni diversi nel capoluogo partenopeo.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.