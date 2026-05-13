Spaccio di droga nel casertano: tre arresti dei carabinieri Attenziona rivolta sul largo della rotonda

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di San Nicola la Strada, che nella notte del 13 maggio hanno concentrato i controlli nell’area del Largo Rotonda, punto già da tempo oggetto di particolare attenzione operativa.

Nel corso di un servizio mirato, condotto anche attraverso attività di osservazione e pedinamento nei pressi della villa comunale, i militari hanno tratto in arresto tre uomini, tutti stranieri, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili, in concorso, di cessione illecita di sostanza stupefacente.

I tre sarebbero stati sorpresi subito dopo aver ceduto, in due distinti episodi, complessivamente circa 3,5 grammi di hashish ad altrettanti acquirenti. Questi ultimi sono stati segnalati alla competente Autorità quali assuntori.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire una somma in contanti pari a 30 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sia la sostanza stupefacente sia il denaro sono stati sottoposti a sequestro e custoditi in attesa dei successivi adempimenti di legge.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a garantire maggiore sicurezza urbana e a contrastare fenomeni di microcriminalità, con un’attenzione particolare alle aree sensibili come quella del Largo Rotonda, frequentata da cittadini e famiglie.