Fugge in scooter a un posto di controllo: minorenne arrestato nel casertano E' successo lungo le strade di Mondragone

A Mondragone, i carabinieri del Reparto Territoriale, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un minorenne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento è scaturito dall’alt imposto a un motoveicolo sospetto in quella via Elena. I due giovani a bordo, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga, dando vita a un inseguimento terminato poco dopo con il loro blocco in sicurezza. Durante quest’ultima fase, i militari avrebbero incontrato una resistenza attiva; uno di loro è rimasto ferito.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, il minorenne è stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanze stupefacenti già confezionate, tra cui crack e cocaina, oltre a hashish e a una somma in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. Il giovane è stato quindi arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

L’altro giovane, un 18enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre a essere segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti ad uso personale. Nel corso dei controlli è stato infatti trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di un tirapugni. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.