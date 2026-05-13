Ferrante: "Grazzanise nel Piano nazionale, terzo scalo campano strategico" "Non più solo per l’uso militare ma anche per il traffico civile"

"L’inserimento dell’aeroporto di Grazzanise nel piano nazionale 2026-2035 presentato al Mit rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento del sistema aeroportuale della Campania, frutto di un percorso avviato sin dall’insediamento del Governo e portato avanti con impegno e determinazione.

La valorizzazione dello scalo di Grazzanise, non più solo per l’uso militare ma anche per il traffico civile, riveste un’importanza strategica per rilanciare la regione rendendola sempre più centrale nei collegamenti nazionali e internazionali".

Lo dichiara il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

"L’obiettivo - aggiunge - è quello di garantire una distribuzione più equilibrata dei flussi di traffico, con una funzione, insieme a Salerno, complementare rispetto all’aeroporto di Napoli, in un’ottica di miglioramento della capacità aeroportuale regionale, di integrazione e di specializzazione dei servizi.

Puntare sullo scalo di Grazzanise, oggetto di un mio sopralluogo già nel 2023, significa operare una scelta di prospettiva volta a incrementare l’efficienza complessiva del sistema, favorire lo sviluppo logistico e turistico e sostenere la crescita economica dei territori.

È un traguardo cruciale, per il quale Forza Italia e tutto il centrodestra sì sono sempre battuti, che consentirà di rendere la Campania sempre più attrattiva, rispondere alla crescente domanda di mobilità aerea e - conclude Ferrante - costruire un sistema infrastrutturale sempre più forte e competitivo".

