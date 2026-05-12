Lite tra due minorenni nel Casertano: uno accoltellato, l'altro arrestato Un fendente al petto dopo un diverbio in strada: dovrà rispondere di tentato omicidio

Un minore di origine egiziana è stato arrestato dalla Polizia a Casal di Principe, nel Casertano, con l'accusa di aver accoltellato al petto un coetaneo connazionale al termine di una lite scoppiata in strada. La vittima è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

La dinamica dell'aggressione

I poliziotti del commissariato di Casal di Principe sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra due ragazzi. Giunti sul posto, hanno trovato entrambi i minori feriti. Attraverso le testimonianze raccolte e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto: tra i due sarebbe nata una discussione poi degenerata, durante la quale uno dei ragazzi ha estratto un coltello colpendo l'altro al torace. Quest'ultimo, a sua volta, ha raccolto una bottiglia da terra e ha colpito l'aggressore alla testa. L'arma da taglio è stata recuperata dalla Scientifica.

Ospiti di strutture per minori non accompagnati

Entrambi i ragazzi risiedono in strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati attive sul territorio di Casal di Principe.

Il procedimento giudiziario

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto l'arresto dell'indagato e il suo trasferimento al Centro di Giustizia Minorile di Napoli – Colli Aminei. Il minore risponde di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca.