Furto di rame lungo l'alta velocità: ladro in fuga, recuperati 200 chili di cavi Colpo sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri

Un colpo ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Marzano Appio, impegnati nei servizi di controllo del territorio lungo l’area dell’alto casertano.

I militari dell’Arma sono intervenuti sulla strada statale 6 Casilina a seguito della segnalazione di un furto in atto di cavi in rame lungo la tratta ferroviaria “Alta Velocità” Roma-Napoli. Durante le ricerche, una pattuglia ha intercettato un’autovettura sospetta, una ford focus station wagon con targa estera, il cui conducente, alla vista dei carabinieri, si è dato a precipitosa fuga.

Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi quando il veicolo è uscito fuori strada. L’uomo alla guida ha quindi abbandonato l’auto e si è dileguato a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche avviate nella zona.

All’interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto numerosi cavi di rame, per un peso complessivo di circa 200 chilogrammi, risultati asportati poco prima nel territorio di Tora e Piccilli lungo la medesima linea ferroviaria. Il materiale, di ingente valore, è stato posto sotto sequestro insieme al veicolo utilizzato per il trasporto.

Il danno economico è attualmente in corso di quantificazione. L’area interessata dal furto è risultata priva di sistemi di videosorveglianza.

Le indagini proseguono per risalire all’autore del furto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi. L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri della stazione di Marzano Appio, che stanno sviluppando le attività investigative.