Violazione obblighi assistenza familiare: eseguito ordine carcerazione

I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno proceduto alla notifica di un ordine di esecuzione pena emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo residente nell’area a nord di Napoli.
Il provvedimento dispone l’espiazione della pena detentiva residua in regime di detenzione domiciliare. L’uomo, un 44enne originario del Casertano, è stato rintracciato dai militari nel territorio di Maddaloni, dove di fatto risultava domiciliato.
Secondo quanto ricostruito, dovrà scontare sei mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, fatti risalenti al 2011 e commessi nel territorio di Caivano.
Ultimate le formalità di rito, i carabinieri hanno accompagnato l’uomo presso l’abitazione indicata quale luogo di esecuzione della misura, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’avvenuta esecuzione.