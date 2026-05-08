Vanvitelli Award: premi a Gigi D'Alessio e Francesco D'Ippolito "Le eccellenze casertane guadagnano la ribalta nazionale"

"Le eccellenze casertane guadagnano la ribalta nazionale grazie ai Vanvitelli Award che si sono tenuti questa mattina presso la sala della regina della camera dei deputati per iniziativa del nostro deputato Gimmi Cangiano con la collaborazione dell’altro onorevole Marco Cerreto e dell'associazione Rise-Up. Sono state premiate alcune delle risorse migliori del territorio e i protagonisti di progetti e stagioni positive per la nostra terra".

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo.

"A me è toccato l'onore di premiare il grande Gigi D'Alessio che ha scelto Piazza Carlo III e la reggia di Caserta per i suoi spettacoli live. Grazie alla sua scelta i riflettori di tutti i network internazionali si accenderanno sulla nostra meravigliosa Reggia per ben 10 giorni con tutte le ricadute positive che la cosa comporta.

Ho poi premiato per il suo impegno accademico il direttore del dipartimento di scienze politiche dell'università Vanvitelli Francesco D'Ippolito che ha contribuito in maniera decisiva la crescita del nostro ateneo. Sono questi progetti che fanno bene alla nostra terra perché permettono di far conoscere a tutti le le grandi potenzialità che abbiamo".