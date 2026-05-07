Fit Cisl Campania: fermata bus nel caos davanti alla stazione di Caserta Il sindacato accende i riflettori nel pieno della stagione turistica

Con l’arrivo dei flussi estivi e delle migliaia di visitatori diretti ogni giorno alla Reggia di Caserta, la Fit Cisl Campania, la Fit Cisl provinciale di Caserta e la Ust Cisl Caserta tornano a denunciare le condizioni della fermata autobus di Viale Ellittico, all’esterno della stazione ferroviaria di Caserta, ormai diventata un punto critico per sicurezza, accessibilità e gestione del traffico.

Tra auto ferme in doppia fila, ostacoli lungo il percorso pedonale, motorini parcheggiati nell’area di accesso ai bus e spazi ristretti dalla presenza di transenne e manufatti tecnici, il primo impatto che la città offre ai turisti diretti verso la Reggia continua a sollevare polemiche e disagi.

Una situazione aggravata anche dai lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria, che hanno spostato ingressi e uscite dei viaggiatori proprio nell’area interessata dalla fermata degli autobus Air Campania.

"Nel pieno della stagione turistica non possiamo consentire che uno dei principali punti di accesso alla città presenti condizioni di tale disordine e insicurezza", dichiara Massimo Aversa, segretario Fit Cisl Campania. "Occorre intervenire rapidamente per garantire decoro, sicurezza e percorsi accessibili, tutelando cittadini, turisti e lavoratori del trasporto pubblico".

Sulla stessa linea anche Pasquale Federico, segretario della Ust Cisl Caserta con delega ai Trasporti:

"L’immagine che si consegna a chi arriva a Caserta è mortificante per una città che ospita uno dei siti culturali più importanti d’Italia. Servono controlli costanti, una gestione ordinata degli spazi e interventi immediati per eliminare ostacoli e criticità che stanno creando problemi quotidiani anche alle persone con mobilità ridotta".

Secondo il sindacato, a pagare le conseguenze della situazione sono anche gli autisti degli autobus, spesso costretti a effettuare fermate in condizioni complicate, tra traffico congestionato, difficoltà nelle manovre e tensioni con i passeggeri disorientati dall’assenza di spazi e indicazioni chiare.

Per questo la Fit Cisl chiede un’azione condivisa con comune e polizia locale per restituire funzionalità e sicurezza a un’area strategica per la mobilità cittadina e per l’accoglienza turistica della città.