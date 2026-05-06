Rocambolesco inseguimento dei carabinieri: sequestro di eroina e un arresto Intervento dei crabinieri del reparto rerritoriale di Mondragone

Controlli sul territorio da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi mirati al contrasto dei reati in genere. Nel corso delle operazioni, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di origine straniera, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio si è verificato nella località Pescopagano. Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia ha notato un’autovettura sospetta transitare lungo una strada della zona. All’alt imposto dai militari, il conducente ha reagito dandosi alla fuga, innescando un breve inseguimento tra le strade interpoderali.

Il veicolo è stato successivamente bloccato. I due occupanti hanno tentato di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati immediatamente raggiunti. Durante le fasi di identificazione, uno dei due – alla guida del mezzo – è riuscito a divincolarsi spintonando un militare e facendo perdere le proprie tracce.

L’altro uomo, invece, è stato sottoposto a perquisizione personale: nella sua disponibilità è stato rinvenuto un involucro contenente circa 105 grammi di eroina. La sostanza è stata sequestrata insieme al veicolo utilizzato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti per identificare il complice fuggito.