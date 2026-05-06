Falciano del Massico: scambio di droga, due persone denunciate L'intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone

I crabinieri del reparto territoriale di Mondragone, hanno denunciato due persone residenti a Falciano del Massico.

L’intervento è avvenuto in via Pennutola a Valle, nella zona delle case popolari, dove i militari avrebbero accertato una cessione di sostanza stupefacente dietro pagamento di denaro. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’acquirente, anch’egli residente nel comune, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (0,29 gr. di cocaina), contenuta in un involucro in cellophane. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente.

Successivamente, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di colui che aveva ceduto lo stupefacente, che ha dato esito negativo.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione carabinieri di Falciano del Massico che ha eseguito l’intervento.