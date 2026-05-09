Castel Volturno: revocato affidamento terapeutico, eseguito ordine carcerazione L’intervento è avvenuto nei pressi di una comunità terapeutica del territorio

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, con il supporto dei militari della tenenza di Castel Volturno, hanno dato esecuzione a un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto la revoca dell’affidamento in prova terapeutico nei confronti di un giovane già sottoposto a misura alternativa alla detenzione.

L’intervento è avvenuto nei pressi di una comunità terapeutica del territorio, dove l’uomo, un 28enne originario dell’area napoletana, stava scontando la pena in regime di affidamento.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli il 6 maggio scorso, ha ripristinato la custodia in carcere a seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni imposte dal percorso terapeutico.

Secondo quanto emerso, il destinatario della misura era stato in precedenza condannato per reati contro il patrimonio e stava beneficiando del programma che consente, in presenza di determinati requisiti, l’esecuzione della pena in un contesto riabilitativo.

Tuttavia, il mancato rispetto delle regole stabilite ha comportato la revoca del beneficio e il conseguente ritorno in regime detentivo.

I militari dell’Arma, dopo aver rintracciato il 28enne all’interno della struttura, hanno proceduto all’arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.