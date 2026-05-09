Casaluce: controlli dei carabinieri nei luoghi di lavoro Sanzione di 2500 euro ad un'attività commerciale

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari della stazione di Parete, affiancati dal nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, hanno effettuato una verifica mirata nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente.

L’ispezione ha interessato un’attività di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli situata all’interno del mercato. Al termine degli accertamenti, i militari dell’arma hanno riscontrato un’irregolarità amministrativa legata alla mancata comunicazione preventiva per l’impiego di prestazioni lavorative occasionali, obbligo previsto dalla normativa per garantire trasparenza e tracciabilità nei rapporti di lavoro.

Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio, un commerciante della zona, la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità amministrativa, informata dell’esito del controllo.

Il controllo effettuato si inserisce in un più ampio piano di verifiche condotte congiuntamente dai carabinieri territoriali e dal Nil, volto a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e a garantire condizioni di impiego regolari e sicure, a tutela sia dei lavoratori che degli operatori economici che rispettano le regole.