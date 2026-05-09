Casaluce: controlli dei carabinieri nei luoghi di lavoro

Sanzione di 2500 euro ad un'attività commerciale

casaluce controlli dei carabinieri nei luoghi di lavoro

Il controllo effettuato si inserisce in un più ampio piano di verifiche condotte congiuntamente dai carabinieri territoriali e dal Nil, volto a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e a garantire condizioni di impiego regolari e sicure...

Caserta.  

 

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari della stazione di Parete, affiancati dal nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, hanno effettuato una verifica mirata nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente.

L’ispezione ha interessato un’attività di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli situata all’interno del mercato. Al termine degli accertamenti, i militari dell’arma hanno riscontrato un’irregolarità amministrativa legata alla mancata comunicazione preventiva per l’impiego di prestazioni lavorative occasionali, obbligo previsto dalla normativa per garantire trasparenza e tracciabilità nei rapporti di lavoro.

Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio, un commerciante della zona, la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità amministrativa, informata dell’esito del controllo.

Il controllo effettuato si inserisce in un più ampio piano di verifiche condotte congiuntamente dai carabinieri territoriali e dal Nil, volto a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e a garantire condizioni di impiego regolari e sicure, a tutela sia dei lavoratori che degli operatori economici che rispettano le regole.

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