"Pronto, carabinieri": recuperati quasi 30mila euro ad una professionista La truffa con la tecnica dello "spoofing" che simula un numero telefonico istituzionale

Una professionista di Piedimonte Matese è stata raggirata con una telefonata che simulava il numero ufficiale del comando provinciale dei Carabinieri. Grazie alle indagini della Stazione locale, l'intera somma sottratta - 29.450 euro - è stata recuperata e restituita alla vittima in poco più di tre mesi.

La truffa: spoofing e finta voce istituzionale

Il 31 gennaio scorso la donna ha ricevuto una chiamata apparentemente proveniente dal comando provinciale dei Carabinieri. All'altro capo del telefono, un individuo si è presentato come maresciallo dell'Arma, adottando un tono rassicurante e una narrazione costruita per indurre urgenza. La vittima è stata così convinta a disporre un bonifico di 29.450 euro verso un conto corrente indicato dall'interlocutore.

La tecnica utilizzata è quella dello spoofing: un sistema che consente ai truffatori di alterare il numero visualizzato sul display del destinatario, facendo comparire riferimenti istituzionali o comunque attendibili. L'effetto è quello di abbattere ogni diffidenza e spingere la persona a seguire le istruzioni ricevute senza sospetti.

Le indagini: accertamenti bancari e ricostruzione dei flussi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla vittima. I cCarabinieri della Stazione di Piedimonte Matese hanno avviato accertamenti bancari mirati e analizzato i flussi finanziari, risalendo al conto su cui il denaro era stato accreditato e identificando il relativo titolare, che è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Le indagini sono in corso per verificare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con episodi analoghi già segnalati sul territorio.

Il denaro restituito alla vittima

Determinante per l'esito positivo dell'intera vicenda è stata la tempestività con cui la donna ha sporto denuncia, che ha permesso agli investigatori di intervenire prima che le somme venissero disperse o rese irrecuperabili. La sinergia tra l'attività investigativa dell'Arma e il coordinamento della magistratura ha consentito di bloccare i fondi e restituirli integralmente alla vittima.

L'appello dei Carabinieri: attenzione alle truffe telefoniche

L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno in crescita: le truffe telefoniche che sfruttano tecnologie avanzate per simulare numeri istituzionali e guadagnarsi la fiducia dei cittadini.

I carabinieri ribadiscono che nessun appartenente alle forze dell'ordine richiede mai, per via telefonica, operazioni bancarie o trasferimenti di denaro. In caso di chiamate sospette è necessario interrompere immediatamente la comunicazione e contattare direttamente i numeri ufficiali per verificare l'identità dell'interlocutore.