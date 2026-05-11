"Pronto, carabinieri": recuperati quasi 30mila euro ad una professionista

La truffa con la tecnica dello "spoofing" che simula un numero telefonico istituzionale

pronto carabinieri recuperati quasi 30mila euro ad una professionista
Piedimonte Matese.  

Una professionista di Piedimonte Matese è stata raggirata con una telefonata che simulava il numero ufficiale del comando provinciale dei Carabinieri. Grazie alle indagini della Stazione locale, l'intera somma sottratta - 29.450 euro - è stata recuperata e restituita alla vittima in poco più di tre mesi.

La truffa: spoofing e finta voce istituzionale

Il 31 gennaio scorso la donna ha ricevuto una chiamata apparentemente proveniente dal comando provinciale dei Carabinieri. All'altro capo del telefono, un individuo si è presentato come maresciallo dell'Arma, adottando un tono rassicurante e una narrazione costruita per indurre urgenza. La vittima è stata così convinta a disporre un bonifico di 29.450 euro verso un conto corrente indicato dall'interlocutore.

La tecnica utilizzata è quella dello spoofing: un sistema che consente ai truffatori di alterare il numero visualizzato sul display del destinatario, facendo comparire riferimenti istituzionali o comunque attendibili. L'effetto è quello di abbattere ogni diffidenza e spingere la persona a seguire le istruzioni ricevute senza sospetti.

Le indagini: accertamenti bancari e ricostruzione dei flussi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla vittima. I cCarabinieri della Stazione di Piedimonte Matese hanno avviato accertamenti bancari mirati e analizzato i flussi finanziari, risalendo al conto su cui il denaro era stato accreditato e identificando il relativo titolare, che è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Le indagini sono in corso per verificare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con episodi analoghi già segnalati sul territorio.

Il denaro restituito alla vittima

Determinante per l'esito positivo dell'intera vicenda è stata la tempestività con cui la donna ha sporto denuncia, che ha permesso agli investigatori di intervenire prima che le somme venissero disperse o rese irrecuperabili. La sinergia tra l'attività investigativa dell'Arma e il coordinamento della magistratura ha consentito di bloccare i fondi e restituirli integralmente alla vittima.

L'appello dei Carabinieri: attenzione alle truffe telefoniche

L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno in crescita: le truffe telefoniche che sfruttano tecnologie avanzate per simulare numeri istituzionali e guadagnarsi la fiducia dei cittadini.

I carabinieri ribadiscono che nessun appartenente alle forze dell'ordine richiede mai, per via telefonica, operazioni bancarie o trasferimenti di denaro. In caso di chiamate sospette è necessario interrompere immediatamente la comunicazione e contattare direttamente i numeri ufficiali per verificare l'identità dell'interlocutore.

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